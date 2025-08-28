Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rigas Skola - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Rigas Skola'nın deplasmanda Hamrun Spartans'a 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rigas Skola - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Horatiu Fesnic'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.