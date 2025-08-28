CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Rigas Skola ile Hamrun Spartans kozlarını paylaşacak. LNK Sporta Parks'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:24
Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rigas Skola - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Rigas Skola'nın deplasmanda Hamrun Spartans'a 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rigas Skola - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Hamrun Spartans maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Horatiu Fesnic'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

