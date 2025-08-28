CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Linfield FC ile Shelbourne kozlarını paylaşacak. Windsor Park'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Linfield FC - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 13:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 13:23
Linfield FC - Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Linfield FC'nin deplasmanda Shelbourne'e 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Linfield FC - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Linfield FC - Shelbourne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Linfield FC - Shelbourne maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Julian Weinberger'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

