Linfield FC - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Linfield FC'nin deplasmanda Shelbourne'e 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Linfield FC - Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Linfield FC - Shelbourne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Linfield FC - Shelbourne maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Julian Weinberger'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.