UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off rövanş maçında Fiorentina ile Polessya kozlarını paylaşacak. Mapei'de (Citta Del Tricolore) oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Polessya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 13:15
Fiorentina - Polessya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Fiorentina'nın deplasmanda Polessya'ya 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Polessya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Polessya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Polessya maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Ricardo De Burgos'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

