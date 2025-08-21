Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off maçında Shelbourne ile Linfield kozlarını paylaşacak. Tolka Park'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:56
Shelbourne - Linfield maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İrlanda temsilcisi Shelbourne ile Kuzey İrlanda takımı Linfield, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Vassilis Fotias'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Linfield MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Linfield maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Hakem Vassilis Fotias'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Andreas Meintana ve Michail Papadakis üstlenecek. Dördüncü hakemin Alexandros Tsakalidis olduğu maçta VAR koltuğunda Athanasios Tzilos, AVAR'da ise Spyridon Zampalas yer alacak.


