Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İrlanda temsilcisi Shelbourne ile Kuzey İrlanda takımı Linfield, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Vassilis Fotias'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Linfield MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Linfield maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Hakem Vassilis Fotias'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Andreas Meintana ve Michail Papadakis üstlenecek. Dördüncü hakemin Alexandros Tsakalidis olduğu maçta VAR koltuğunda Athanasios Tzilos, AVAR'da ise Spyridon Zampalas yer alacak.