Santa Clara - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Portekiz temsilcisi Santa Clara ile İrlanda takımı Shamrock Rovers, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Stefan Ebner'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Santa Clara - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Santa Clara - Shamrock Rovers maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Hakem Stefan Ebner'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Robert Steinacher ve Martin Höfler üstlenecek. Dördüncü hakemin Florian Jäger olduğu maçta VAR koltuğunda Alan Kijas, AVAR'da ise Josef Spurny yer alacak.