Olimpija Ljubljana - Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - Noah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Ermenistan takımı Noah, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Allard Lindhout'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Noah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Noah maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Allard Lindhout'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Dördüncü hakemin Alex Bos olduğu maçta VAR koltuğunda Richard Martens, AVAR'da ise Ingmar Oostrom yer alacak.