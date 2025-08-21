CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Hamrun Spartans ile Rigas Skola karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmenin ilk ayağında hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmada avantajı lehine çevirmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Hamrun Spartans-Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Hamrun Spartans ile Rigas Skola, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HAMRUN SPARTANS-RIGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 17:35
Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı! Barış Alper'den siyah ekran paylaşımı! 17:31
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! 17:20
Nara'dan Icardi'ye şok sözler! "Başkalarına değil kızlarına..." Nara'dan Icardi'ye şok sözler! "Başkalarına değil kızlarına..." 16:53
Barça'dan Kounde için flaş karar! Barça'dan Kounde için flaş karar! 16:40
Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman? Lincoln Red Imps-Braga maçı ne zaman? 16:21
Daha Eski
Rijeka-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi Rijeka-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 16:18
Aberdeen-FCSB maçı ne zaman? Aberdeen-FCSB maçı ne zaman? 16:15
F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... F.Bahçe'den dev takas girişimi! Hakan'ın yerine... 16:12
Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? Lech Poznan-Genk maçı ne zaman? 15:58
Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman? 15:01
FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman? 14:57