Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Hamrun Spartans ile Rigas Skola, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HAMRUN SPARTANS-RIGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Hamrun Spartans-Rigas Skola maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.