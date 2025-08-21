Breidablik - Virtus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Breidablik - Virtus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İzlanda temsilcisi Breidablik ile San Marino takımı Virtus, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Mikkel Redder'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Breidablik - Virtus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Breidablik - Virtus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Breidablik - Virtus maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Mikkel Redder'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Deniz Yurdakul ve René Risum üstlenecek. Dördüncü hakemin Lasse Læbel Graagaard olduğu maçta VAR koltuğunda Mads Kristoffersen, AVAR'da ise Jakob Kehlet yer alacak.