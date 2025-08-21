Anderlecht - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Anderlecht - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Belçika temsilcisi Anderlecht ile Yunanistan takımı AEK Atina, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Jerome Brisard'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anderlecht - AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - AEK Atina maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Jerome Brisard'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Alexis Auger ve Aurélien Drouet üstlenecek. Dördüncü hakemin Thomas Leonard olduğu maçta VAR koltuğunda Benoît Millot, AVAR'da ise Romain Lissorgue yer alacak.