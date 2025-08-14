Jagiellonia Bialystok - Silkeborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia Bialystok - Silkeborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Jagiellonia Bialystok'un deplasmanda Silkeborg'u 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Jagiellonia Bialystok - Silkeborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Silkeborg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Silkeborg maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Eric Wattellier'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.