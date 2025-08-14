Györi ETO - AIK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Györi ETO - AIK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Györi ETO'nun deplasmanda AIK'e 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Györi ETO - AIK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Györi ETO - AIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Györi ETO - AIK maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Lawrence Visser'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.