FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında FC Astana ile Lausanne Sports kozlarını paylaşacak. Astana Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 10:20
FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

FC Astana - Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta FC Astana'nın deplasman'da Lausanne Sports'a 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Astana - Lausanne Sports MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Astana - Lausanne Sports maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Slovenyalı hakem Martin Matosa'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay...
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
