FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta FC Astana'nın deplasman'da Lausanne Sports'a 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki FC Astana - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Astana - Lausanne Sports maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Slovenyalı hakem Martin Matosa'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.