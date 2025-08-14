FC Ararat-Armenia - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

FC Ararat-Armenia - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta FC Ararat-Armenia'nın deplasman'da Sparta Prag'a 4-1 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki FC Ararat-Armenia - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Ararat-Armenia - Sparta Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Ararat-Armenia - Sparta Prag maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Kuzey Makedonyalı hakem Jovan Kachevski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.