AEK Atina - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta AEK Atina'nın deplasmanda Aris Limassol ile 2-2 berabere kalmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki AEK Atina - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Atina - Aris Limassol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Atina - Aris Limassol maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Allard Lindhout'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.