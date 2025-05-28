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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Real Betis - Chelsea maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi finali

Real Betis - Chelsea maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi finali

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Betis ile İngiliz devi Chelsea, final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanan dev final heyecanını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 21:58
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Real Betis - Chelsea maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi finali

Real Betis - Chelsea UEFA Konferans Ligi finali için nefesler tutuldu. Daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, Konferans Ligi'ni de kazanarak Avrupa'nın tüm büyük kupalarını alan ilk takım olmayı hedefliyor. Real Betis ise 117 yıllık tarihinde ilk kez kazanığı Avrupa kupasını kazanma fırsatını heba etmek istemiyor.

Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanan dev final heyecanını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Isco, Cardoso, Antony, Ezzalzouli, Bakambu

Chelsea: Jorgensen, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Neto, Madueke, Jackson

REAL BETIS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis Chelsea UEFA Konferans Ligi final maçı 28 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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