Real Betis Chelsea maçı CANLI İZLE | Konferans Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Betis - Chelsea UEFA Konferans Ligi finali için nefesler tutuldu. Daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, Konferans Ligi'ni de kazanarak Avrupa'nın tüm büyük kupalarını alan ilk takım olmayı hedefliyor. Real Betis ise 117 yıllık tarihinde ilk kez kazanığı Avrupa kupasını kazanma fırsatını heba etmek istemiyor. Peki Real Betis - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis Chelsea UEFA Konferans Ligi final maçı 28 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

⚽KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE👈

REAL BETIS - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Bakambu.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Dewsbury-Hall, Fernandez; Sancho, Nkunku, George; Jackson.

YARI FİNALDE FARKLI GALİBİYET

Lig aşamasında 15. sırayı alan Betis, çeyrek finallerde Gent'i (3-1), Vitória Guimaraes'i (6-2) ve Jagiellonia Białystok'u (3-1) eledi. Yarı finalde ise Fiorentina'yı 4-3'lük toplam skorla geçerek tarihlerinde ilk kez bir Avrupa finaline yükseldi. Chelsea ise lig aşamasında 6 maçını da kazanarak lider oldu. Çeyrek finallerde FC Copenhagen, Legia Warsaw ve yarı finalde Djurgarden'ı (5-1) rahat bir şekilde geçerek finale adını yazdırdı.

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