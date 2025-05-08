Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Fiorentina - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Real Betis'in Fiorentina'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Real Betis maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

Real Betis: Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu

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