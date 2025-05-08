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Haberler Konferans Ligi Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Rövanş maçında Chelsea ile Djurgardens kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 10:25
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Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Chelsea - Djurgardenss maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Chelsea'nin Djurgardens'i 4 - 1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - DJURGARDENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Djurgardens maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

CHELSEA - DJURGARDENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George

Djurgardens: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske

👉CHELSEA - DJURGARDENS MAÇI CANLI İZLE👈

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