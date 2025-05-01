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Haberler Konferans Ligi Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Real Betis ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:22 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:25
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Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Real Betis - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Real Betis ile Fiorentina, Benito Villamarin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Fiorentina maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Johnny, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson

👉REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE👈

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