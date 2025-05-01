Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi yarı final

Real Betis - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Real Betis ile Fiorentina, Benito Villamarin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Fiorentina maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Johnny, Fornals; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson

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