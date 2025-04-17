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Haberler Konferans Ligi Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Rövanş maçında Rapid Wien ile Djurgardens kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:07
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Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Rapid Wien- Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Rapid Wien'in Djurgardens'i 1 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien- Djurgardens maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarında canlı yayınlanacak.

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Ahoussou, Raux-Yao; Schaub, Amane, Grgic, Oswald; Kara, Beljo, Jansson

Djurgardens: Manojlovic; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Ekdal, Siltanen, Gulliksen; Haarala, Nguen, Sawo

👉RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI CANLI İZLE👈

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