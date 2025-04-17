Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Rapid Wien- Djurgardens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Rapid Wien'in Djurgardens'i 1 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rapid Wien- Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien- Djurgardens maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarında canlı yayınlanacak.

RAPID WIEN- DJURGARDENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Ahoussou, Raux-Yao; Schaub, Amane, Grgic, Oswald; Kara, Beljo, Jansson

Djurgardens: Manojlovic; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Ekdal, Siltanen, Gulliksen; Haarala, Nguen, Sawo

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