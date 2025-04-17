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Haberler Konferans Ligi Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Rövanş maçında Jagiellonia Bialystok ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 10:50
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Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Real Betis'in Jagiellonia Bialystok'u 2 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho; Kubicki, Romanczuk, Imaz; Churlinov, Hansen, Pululu

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

👉JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS MAÇI CANLI İZLE👈

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