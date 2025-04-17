Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi çeyrek final

Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Real Betis'in Jagiellonia Bialystok'u 2 - 0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Real Betis maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

JAGIELLONIA BIALYSTOK - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho; Kubicki, Romanczuk, Imaz; Churlinov, Hansen, Pululu

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu

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