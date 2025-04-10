UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında günün sonuçları belli oldu!

Evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk eden Legia Varşova, rakibine 3-0 mağlup oldu. Chelsea'nin gollerini 49'uncu dakikada George, 57 ve 74'üncü dakikalarda Madueke kaydetti. İspanyol takımı Real Betis sahasında Polonya ekibi Bialystok'u 2-0 mağlup etti. Betis'in gollerini 24'üncü dakikada Bakambu ve 45+2'nci dakikada Rodriguez attı ve Betis tur avantajını eline aldı. İsveç ekibi Djurgarden sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Wien'in golünü 62'nci dakikada Findell, kendi kalesine atarak fileleri havalandırdı. Celje ise evinde İtalyan ekibi Fiorentiya'ya 2-1 mağlup oldu. Slovenya ekibinin golünü 68'inci dakikada Delaurier-Chaubet penaltıdan atarken, Fiorentia'nın golleri 27'nci dakikada Ranieri ve 62'nci dakikada Mandragora'nın penaltı vuruşundan geldi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Legia Varşova - Chelsea: 0-3

Real Betis - Bialystok: 2-0

Celje - Fiorentina: 1-2

Djurgarden - Rapid Wien: 0-1