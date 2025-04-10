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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında günün sonuçları belli oldu!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında günün sonuçları belli oldu!

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri, bu gece oynanan 4 maçla başladı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 00:40
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UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında günün sonuçları belli oldu!

Evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk eden Legia Varşova, rakibine 3-0 mağlup oldu. Chelsea'nin gollerini 49'uncu dakikada George, 57 ve 74'üncü dakikalarda Madueke kaydetti. İspanyol takımı Real Betis sahasında Polonya ekibi Bialystok'u 2-0 mağlup etti. Betis'in gollerini 24'üncü dakikada Bakambu ve 45+2'nci dakikada Rodriguez attı ve Betis tur avantajını eline aldı. İsveç ekibi Djurgarden sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Wien'in golünü 62'nci dakikada Findell, kendi kalesine atarak fileleri havalandırdı. Celje ise evinde İtalyan ekibi Fiorentiya'ya 2-1 mağlup oldu. Slovenya ekibinin golünü 68'inci dakikada Delaurier-Chaubet penaltıdan atarken, Fiorentia'nın golleri 27'nci dakikada Ranieri ve 62'nci dakikada Mandragora'nın penaltı vuruşundan geldi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Legia Varşova - Chelsea: 0-3

Real Betis - Bialystok: 2-0

Celje - Fiorentina: 1-2

Djurgarden - Rapid Wien: 0-1

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