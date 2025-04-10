Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Djurgarden - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Djurgarden ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDEN - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgarden - Rapid Wien maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DJURGARDEN - RAPID WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Djurgarden: Rinne; Stahl, Tenho, Larsson, Kosugi; Stensson, Ekdal; Aslund, Gulliksen, Fallenius; Nguen

Rapid Vien: Hedl; Bolla, Yao, Cvetkovic; Oswald, Grgic, Sangare, Schaub; Beljo, Kara, Jansson

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