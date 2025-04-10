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Haberler Konferans Ligi Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Djurgarden ile Rapid Wien, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:28
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Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Djurgarden - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Djurgarden ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgarden - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDEN - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgarden - Rapid Wien maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DJURGARDEN - RAPID WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Djurgarden: Rinne; Stahl, Tenho, Larsson, Kosugi; Stensson, Ekdal; Aslund, Gulliksen, Fallenius; Nguen

Rapid Vien: Hedl; Bolla, Yao, Cvetkovic; Oswald, Grgic, Sangare, Schaub; Beljo, Kara, Jansson

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