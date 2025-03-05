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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, perşembe günü oynanacak. İşte maç programı...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:53 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:56
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

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