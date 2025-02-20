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Haberler Konferans Ligi Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos ile Vikingur Reykjavik karşı karşıya gelecek. İlk maçta 2-1 kazanan İzlanda ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Her iki takım da son 16 turuna kalmak isterken, rövanş maçını kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalarını sürdürürken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 15:41
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Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos ile Vikingur Reykjavik karşı karşıya gelecek. İlk maçta Yunanistan temsilcisini 2-1 mağlup eden İzlanda ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-VIKINGUR REYKJAVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Panathinaikos-Vikingur Reykjavik maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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