Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile Borac Banja Luka karşı karşıya gelecek. İlk maçta Slovenya temsilcisini 1-0 mağlup eden Bosna-Hersek ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
OLIMPIJA LJUBLJANA-BORAC BANJA LUKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Olimpija Ljubljana-Borac Banja Luka maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.