Heidenheim-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Heidenheim-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Heidenheim ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. İlk maçta Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden Alman ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Heidenheim-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HEIDENHEIM-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Heidenheim-Kopenhag maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.