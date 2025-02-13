Gent - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Gent - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off ilk maçında Gent ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gent - Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Real Betis maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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