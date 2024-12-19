Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Vitoria Guimarares - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Vitoria Guimarares ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Vitoria Guimarares - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vitoria Guimarares - Fiorentina maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 4'ten canlı yayınlanacak.
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