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Haberler Konferans Ligi Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Molde FK ile FK Mlada Boleslav, 6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:30
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Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Molde FK ile FK Mlada Boleslav kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Molde FK - FK Mlada Boleslav MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.

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