Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Molde FK - FK Mlada Boleslav maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Molde FK ile FK Mlada Boleslav kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Molde FK - FK Mlada Boleslav MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Molde FK - FK Mlada Boleslav maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.
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