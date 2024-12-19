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Haberler Konferans Ligi Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Heidenheim ile St Gallen,  6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:30
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Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Heidenheim - St Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Heidenheim ile St Gallen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - St Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - St Gallen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - St Gallen maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 5'ten canlı yayınlanacak.

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