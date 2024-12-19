Cercle Brugge - Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferas Ligi canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor.
Temsilcimiz Başakşehir Avrupa macerasını sürdürmek için deplasmanda Cercle Brugge ile kozlarını paylaşıyor.
Play-off hattında yer almak isteyen Belçika'da 3 puan için sahaya çıkıyor.
24. sırada yer alan Başakşehir 5 puanı bulunuyor.
CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.
GRUBUN SON MAÇI OLAN CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...
Cercle Brugge - Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.