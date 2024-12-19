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Haberler Konferans Ligi Cercle Brugge - Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferas Ligi canlı izle

Cercle Brugge - Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferas Ligi canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Cercle Brugge ile Başakşehir,  6. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz gruptaki son maçı kazanarak play-off hattında yer almak için Belçika'da sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Macar hakem  Istvan Vad yönetiyor. Cercle Brugge - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 23:20
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Cercle Brugge - Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferas Ligi canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor.

Temsilcimiz Başakşehir Avrupa macerasını sürdürmek için deplasmanda Cercle Brugge ile kozlarını paylaşıyor.

Play-off hattında yer almak isteyen Belçika'da 3 puan için sahaya çıkıyor.

24. sırada yer alan Başakşehir 5 puanı bulunuyor.

CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

GRUBUN SON MAÇI OLAN CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

Cercle Brugge - Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cercle Brugge - Başakşehir maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma Tabii Spor ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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