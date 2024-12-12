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Haberler Konferans Ligi St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. St. Gallen ile Vitoria Guimaraes, 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 09:50
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St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada St. Gallen ile Vitoria Guimaraes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Gallen - Vitoria Guimaraes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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