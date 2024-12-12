Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Başakşehir - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Başakşehir ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Heidenheim MAÇI CANLI İZLE

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