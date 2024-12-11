The New Saints - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

The New Saints - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada The New Saints ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Panathinaikos maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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