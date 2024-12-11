St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada St. Gallen ile Vitoria Guimaraes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Gallen - Vitoria Guimaraes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St. Gallen - Vitoria Guimaraes maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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