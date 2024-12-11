Gent - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Gent - Backa Topola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Gent ile Backa Topola kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gent - Backa Topola MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Backa Topola maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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