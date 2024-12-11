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Haberler Konferans Ligi Astana - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Astana - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Astana ile Chelsea, 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Astana - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:20
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Astana - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Astana - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Astana ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Astana - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Astana - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Astana - Chelsea maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Astana - Chelsea MAÇI CANLI İZLE

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