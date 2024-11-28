Noah - Vikingur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Noah - Vikingur maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Dinamo Noah ile Vikingur kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Noah - Vikingur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Noah - Vikingur MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Noah - Vikingur maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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