Olimpija Ljubljana - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - Larne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Olimpija Ljubljana ile Larne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Larne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Larne maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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