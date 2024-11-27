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Haberler Konferans Ligi Cercle Brugge - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Cercle Brugge - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Cercle Brugge ile Hearts, 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cercle Brugge - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 13:10
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Cercle Brugge - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Cercle Brugge - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Cercle Brugge ile Hearts kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cercle Brugge - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cercle Brugge - Hearts MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cercle Brugge - Hearts maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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