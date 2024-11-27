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Haberler Konferans Ligi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Petrocub maçı öncesi açıklama: Bizim için diriliş maçı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Petrocub maçı öncesi açıklama: Bizim için diriliş maçı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub'ı ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. İşte o ifadeler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:16 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 18:20
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Petrocub maçı öncesi açıklama: Bizim için diriliş maçı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Petrocup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN DİRİLİŞ MAÇI"

Bizim için hem var olma hem de diriliş maçı. Bir çıkış başlatmak istiyoruz. Bu haftayı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İçeride güçlü bir oyunumuz var, sadece Rapid Wien'e kaybettik. Bugün biraz hıza dayalı bir oyuncu grubu tercih ettik çünkü Avrupa'daki maçların temposu farklı oluyor. Bence aklımızdakileri sahaya yansıtabilirsek iyi bir maç oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum, onlardan bir gün bile şüphe etmedim.

"SANAL ZEKANIN SÖYLEDİĞİNE GÖRE..."

Sezona öyle bir başladık ki çok büyük kredileri cebimize koyduk. Ancak bu kredileri bu kadar kolay harcayacağımızı düşünmüyorduk. Ligde 6 maçtır kazanamıyoruz ama 8. sıraya geriledik. Kaybedilmiş bir şeyimiz yok, geçen sezondan iyi durumdayız şu anda. Avrupa'da sanal zekanın söylediğine göre 7 puan alırsak üst tura çıkabileceğiz. Umarım bugün bizim için çıkış maçı olur.

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