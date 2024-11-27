Astana - Vitoria Guimarares maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Astana - Vitoria Guimarares maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Astana ile Vitoria Guimarares kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Astana - Vitoria Guimarares maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Astana - Vitoria Guimarares MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Astana - Vitoria Guimarares maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASTANA - VİTORİA GUİMARARES MAÇI CANLI İZLE

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