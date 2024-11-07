Real Betis - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Real Betis - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Real Betis ile Celje kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Celje maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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