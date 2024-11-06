Guimaraes - Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Guimaraes - Mlada Boleslav maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Guimaraes ile Mlada Boleslav kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Guimaraes - Mlada Boleslav maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Guimaraes - Mlada Boleslav MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Guimaraes - Mlada Boleslav maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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