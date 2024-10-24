Real Betis - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Real Betis - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Real Betis ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Kopenhag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Kopenhag maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL BETİS - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE