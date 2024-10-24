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Haberler Konferans Ligi

CELJE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir Konferans Ligi TRT 1 İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Celje ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Slovenya'da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Celje - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 20:10
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CELJE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir Konferans Ligi TRT 1 İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir Slovenya ekibi Celje ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Başakşehir, kupa hedefiyle çıktığı yolda deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Celje'nin ilk 11'i: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir'in ilk 11'i: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

AVRUPA KUPALARINDA 58. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 58. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 83 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 78 gole engel olamadı.

DEPLASMANDAKİ 29. MAÇ

Başakşehir, Celje karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 29. deplasman maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 28 maçta 37 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA SEKİZİNCİ MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 7 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

Başakşehir, Atan idaresinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında ise sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 yenildi.

Celje - Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

NK Celje - Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başladu. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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