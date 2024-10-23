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Haberler Konferans Ligi

St.Gallen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. St.Gallen ile Fiorentina, 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St.Gallen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:00
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St.Gallen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St.Gallen - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada St.Gallen ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St.Gallen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St.Gallen - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St.Gallen - Fiorentina maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST. GALLEN - FIORENTINA MAÇI CANLI İZLE

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