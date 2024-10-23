Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - LASK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Olimpija Ljubljana ile LASK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - LASK maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.