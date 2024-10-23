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Haberler Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Olimpija Ljubljana ile LASK, 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 11:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:00
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Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - LASK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Olimpija Ljubljana ile LASK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - LASK maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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