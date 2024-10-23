Jagiellonia - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia - Petrocub maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Jagiellonia ile Petrocub kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia - Petrocub MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia - Petrocub maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.